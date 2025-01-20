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Bornova 1877, Teknik Direktör Ercan Kılıç'la Yollarını Ayırdı

Bornova 1877, Teknik Direktör Ercan Kılıç'la Yollarını Ayırdı
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, teknik direktör Ercan Kılıç ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kılıç, takımın başında 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

Bornova 1877, Teknik Direktör Ercan Kılıç'la yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. İzmir ekibi, 56 yaşındaki teknik adam Ercan Kılıç'la karşılıklı olarak yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili Bornova 1877'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel takım teknik direktörü Ercan Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bornova 1877'nin başında 9 lig maçına çıkarken; bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyete imza attı. Böylece 10 puan toplamayı başaran Teknik Direktör Ercan Kılıç, maç başına 1.1 puan ortalamasını da tutturmuş oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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