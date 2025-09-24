Bornova 1877 Teknik Direktör Emin Sulhan ile Yollarını Ayırdı

Bornova 1877, 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 3 hafta itibarıyla galibiyet alamayan ve 3 beraberliğe imza atan Bornova 1877'de 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörü olarak görev yapan Emin Sulhan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze verdiği emek, sahadaki liderliği ve futbol kültürümüze kattığı değer için kendisine teşekkür ediyoruz.

Emin Sulhan'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyor, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak kalacağını belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR