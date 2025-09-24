Haberler

Bornova 1877 Teknik Direktör Emin Sulhan ile Yollarını Ayırdı

Bornova 1877 Teknik Direktör Emin Sulhan ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta galibiyet alamayan Bornova 1877, 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Sulhan'a gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Bornova 1877, 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 3 hafta itibarıyla galibiyet alamayan ve 3 beraberliğe imza atan Bornova 1877'de 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktörü olarak görev yapan Emin Sulhan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze verdiği emek, sahadaki liderliği ve futbol kültürümüze kattığı değer için kendisine teşekkür ediyoruz.

Emin Sulhan'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyor, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak kalacağını belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.