Bornova 1877, sürdürülebilirlik hedefliyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877'nin kulüp başkanı Hüseyin Ok, sürdürülebilirlik sağlayarak üst liglere ve milli takımlara futbolcu vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Ok, yaptığı yazılı açıklamada ilk kez yer aldıkları TFF 3. Lig'de play-off oynayarak başarılı bir sezon geçirdiklerini bildirdi.

Hem yarışmacı hem de geliştirici bir kulüp olduklarını kaydeden Ok, şunları ifade etti:

"Gençlerimize kadromuzda yer alma fırsatı vererek, kendilerini geliştirmek adına önemli hamleler yapıyoruz. İlk senemizde bir çok futbolcumuza teklif gelmesi sevindirici. İlk etapta bu durumu değerlendireceğiz. Hedefimiz sürdürülebilirlik sağlayarak, ilerleyen süreçte üst liglere ve milli takımlara futbolcu vermek."