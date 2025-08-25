Bornova 1877, Stoper Koray Bulman'ı Kadrosuna Kattı

YENİ sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Bornova 1877, transferde stoper Koray Bulman'ı renklerine bağladı. Son olarak Söke 1970 forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Asıl bölgesi stoper olan Koray aynı zamanda sağ bek ve defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. Kasımpaşa altyapısından yetişen Koray, Turgutluspor'da profesyonel olup, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor, Tepecikspor ve Efeler 09 FK'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor