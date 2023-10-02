Bornova 1877, Son İki Maçını Kazanarak Üçüncü Sıraya Yükseldi

Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanarak puanını 9'a yükseltti ve puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi. Gelecek hafta liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor.

Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son iki maçını kazanarak, puanını 9'a yükseltti ve puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona 5-1'lik Bayburt maçıyla başlayan ve ikinci hafta deplasmanda Karaköprü'ye 2-0 kaybeden İzmir temsilcisi, daha sonra ligde oynadığı Osmaniye ve Sivas 4 Eylül maçlarında galibiyet serisine imza attı. Bu sonuçlarla birlikte puanını 9'a yükselten Bornova 1877, ligde üçüncü sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu. Yeşil-siyahlı ekip, gelecek hafta Fatsa Belediyespor'u evinde hatasız geçerek liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Akhisarspor'u 4-0'la geçen Bornova 1877'nin, 2. Tur'daki rakibi ise TFF 2. Lig ekibi Adıyaman FK oldu. - İZMİR