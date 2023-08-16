Bornova 1877, sol bek Birkan Öksüz'le anlaştı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de Bornova 1877 transferde sol bek Birkan Öksüz'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor'da profesyonel olan Birkan Öksüz, Tuzlaspor, Kastamonuspor, Kahramanmaraşspor ve Manavgat Belediyespor'da forma giydi. Kariyerinde 4 kez Süper Lig'de forma giyen Birkan Öksüz, 19 defa Türkiye Kupası'nda oynarken, 2.Lig'de 69 karşılaşmada görev aldı.