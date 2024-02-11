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Bornova 1877, Sivas Dört Eylül Futbol'u tek golle yendi

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, evinde Sivas Dört Eylül Futbol'u 1-0 mağlup etti. Murat'ın attığı golle Bornova 1877 galibiyete ulaştı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bornova 1877, evinde düşme hattındaki Sivas Dört Eylül Futbol'u tek golle yenmesini bildi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 82'nci dakikasında Murat attığı golle Bornova 1877'ye galibiyeti getiren isim oldu. İzmir ekibi bu sonucun ardından puanını 31'e çıkardı, Sivas ekibi ise 9 punda kalıp düşme potasından çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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