Bornova 1877, Sivas Dört Eylül Belediyespor'u 6-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, deplasmanda Sivas Dört Eylül Belediyespor'a gol yağdırdı. İzmir ekibi, 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alarak zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımının performansından memnun olduğunu ve çıkışlarını sürdüreceklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, deplasmanda Sivas Dört Eylül Belediyespor'a gol yağdırdı.Rakibini 6-0 yenen İzmir ekibi, 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alarak zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Akhisarspor'u son olarak 4-0 yenen Bornova 1877, her iki kulvarda büyük moral depoladı. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, istikrarlı bir şekilde yola devam edeceklerini söyledi. Takımının performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Ferhatoğlu, "Ligde 4 maçta 12 gol attık. Maç başına 3 gol ediyor. İyi yoldayız ve çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.