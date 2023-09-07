Bornova 1877, sezonun ilk maçında galibiyet arıyor

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Bornova 1877, Bayburt Özel İdarespor ile oynayacağı maçta galibiyet arıyor. Futbol Şube Sorumlusu Rıdvan Karahan, takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve sezona üç puanla başlamak istediklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele edecek Bornova 1877, 3'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Bayburt Özel İdarespor'la oynayacağı sezonun ilk maçını kazanarak lige 3 puanla başlamak istiyor.

Futbol Şube Sorumlusu Rıdvan Karahan mücadelenin zor geçeceğini belirterek, "Hedefimiz sezona galibiyetle başlamak. Ligin ilk maçları her zaman zor geçer ama takım olarak kamp döneminde iyi bir süreç geçirdik. Üç puanla sezona girerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Genç ve güçlü bir ekip olduklarını belirten Rıdvan Karahan, "Takım içi uyum üst seviyelerde. Geçen sene şampiyon olan takıma nokta transferler yaparak ekibimizi daha da güçlendirdik. Sahada göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyoruz. İzmir ve Bornova halkının takımımızı ilk maçtan itibaren desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.