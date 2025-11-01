Bornova 1877, Play-Off Mücadelesi Veren Eskişehirspor ile Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybederek tehlikeli bölgeye gerileyen Bornova 1877 yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Grupta 7 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 14 puanı bulunan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Art arda 4 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta evinde Balıkesirspor'la 2-2 berabere kalan 5 puanlı İzmir Çoruhlu FK ise deplasmanda 13.00'te kendisi gibi düşme hattında yer alan 3 puanlı Alanya 1221 ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor