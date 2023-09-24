Bornova 1877, Osmaniyespor'u evinde mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Bornova 1877, evinde Osmaniyespor'u 2-1 yenerek taraftarını sevindirdi. İlk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden İzmir ekibinde teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu zorlu bir maça çıktıklarını söyledi. Ferhatoğlu, "Bu sezon evimizde oynadığımız 2 maçı da kazandık. Deplasmanlardan da puan ya da puanlar çıkarırsak iyi bir konumda olacağımıza inanıyorum. Takımımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor