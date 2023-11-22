Bornova 1877, maçın hakemine tepki gösterdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Ağrı 1970'e 2-0 mağlup olan Bornova 1877, maçın hakemi Birkan Altındaş'a tepki gösterdi. Başkan Hüseyin Ok, hakemin haksız penaltı kararı verdiğini iddia ederek, rakibin zaman geçirmesine göz yumduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Ağrı 1970'e 2-0 mağlup olup play-off hattındaki yerini kaybeden Bornova 1877'de maçın hakemi Birkan Altındaş'a tepki gösterildi.

Başkan Hüseyin Ok, hakemin karşılaşmanın henüz 5'inci dakikasında rakibe haksız penaltı verdiğini iddia ederek, "Ağrı takımının oyuncuları bile bu karara şaşırdı. Korner kullanma düşüncesiyle itiraz ederlerken, hakem arkadan müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Yediğimiz golle demoralize olduk" diye konuştu.

Rakibin zaman geçirmesine hakemin göz yumduğunu ileri süren Başkan Ok, "Sahaya 5 kere sedye girdi, 4 kez oyuncu değişikliği yapıldı. En az 10 dakika uzaması gereken maçı 5 dakika uzattı" dedi. Bornova ekibinde alan ihlali yapan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu da kırmızı kart görüp bu haftaki Akhisarspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.