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Bornova 1877 Ligde Gücünü Gösteriyor

Bornova 1877 Ligde Gücünü Gösteriyor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877, sezonun ilk 3 haftasında 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti. İç sahada 10 gol atan takım, Artvin Hopaspor'u 6-2 mağlup ederek zirve yarışına dahil oldu.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877, evinde rakiplerine sahayı dar ediyor. Grupta ilk 3 haftayı 7 puanla geçen İzmir ekibi ev sahibi olduğu iki iç saha maçında ağları 10 kez sarstı. Sezona Bulvarspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 4-0 yenerek başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci hafta 23 Elazığ FK'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra dün Artvin Hopaspor'u da evinde 6-2'yle geçti. Grupta zirve yarışına ortak olan Bornova 1877'nin sezon başında amatör lig ekibi Çeşme Belediyespor'dan transfer ettiği Mustafa Çalışkan, Hopaspor'a 3 gol birden attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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