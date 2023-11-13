Bornova 1877, Kuşadasıspor'u mağlup ederek galibiyet özlemini sona erdirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bornova 1877, evinde Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Bu sonuçla Bornova 1877, 5'inci sıradan 4'üncülüğe yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde kardeş kulübü zirve takipçisi Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup eden Bornova 1877, 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Son 3 karşılaşmada Tepecikspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup, Erbaaspor'la ile evinde 1-1, Darıca Gençlerbirliği ile dış sahada 0-0 berabere kalarak 7 puan kaybeden yeşil-beyazlılar, seyircisi önünde Kuşadasıspor'u dize getirerek moral buldu. Bu sonuçla 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp 17 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 5'inci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. Evinde namağlup ünvanını koruyan Bornova ekibi, İzmir'de çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayıp iç saha lideri oldu.