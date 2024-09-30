Üye Girişi
Haberler

Bornova 1877, Kuşadasıspor'u Geçerek Liderlik Koltuğuna Oturdu

Bornova 1877, Kuşadasıspor'u Geçerek Liderlik Koltuğuna Oturdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877, deplasmanda 31 dakika 10 kişi oynayarak zorlu bir mücadele sonunda Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken takım, genç kadrosuyla başarılarına devam ediyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877, deplasmanda 31 dakika 10 kişi oynadığı Kuşadasıspor maçından 3-2'lik zaferle dönerek liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon profesyonel ligdeki ilk yılında Play-Off tecrübesi yaşayıp, bu sezon çıktığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezona flaş bir giriş yapan İzmir temsilcisi, liderlik koltuğunu averajla Bursaspor'dan devraldı. Bu periyotta rakip fileleri 13 kez sarsan Bornova 1877, gruptaki en skorer takım konumuna geldi.

Ligde 22 yaş ortalamasıyla mücadele edip 10 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, gruptaki diğer takımlar arasında kadro değeri olarak en alt sıralarda yer almasına rağmen zirveyi ele geçirerek alkış topladı. Transfer döneminde Erkan ve Eren gibi iki önemli oyuncusunu Menemen FK'ya satan Bornova ekibi amatör liglerden yaptığı nokta transferlerle başarı yakaladı. Bornova 1877'nin kadro maliyetinin 13 milyon TL olduğu öğrenildi. Bornova 1877, bu hafta zirve yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'ya konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Finans Spor

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

 Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });