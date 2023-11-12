Bornova 1877, Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek play-off hattındaki yerini korudu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bornova 1877 ile Kuşadasıspor arasında oynanan maçta Bornova evinde rakibini 3-2 mağlup etti. Bornova 1877, bu galibiyetle play-off hattındaki yerini korurken, Kuşadasıspor liderlik yarışında geriye düştü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off potasında yer alan iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Bornova 1877 evinde Kuşadasıspor'u 3-2 yendi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maçta Kuşadasıspor, 9'uncu dakikada Yavuz Selim'in golüyle öne geçti. Bornova, 14 ve 81'inci dakikalarda Yakal ile 29'uncu dakikada Murat Çaydemir'in golleriyle durumu 3-1 yaptı. Konuk ekibe 90'ıncı dakikada Taha Balcı'nın golü puan için yetmedi. Grupta 3 maçlık galibiyet hasterine son veren Bornova 1877 puanını 17 yaparak play-off hattındaki yerini korudu. Uzun süre liderlik yarışı veren Kuşadasıspor ise 20 puanda kalıp zirvenin 6 puan gerisine düştü.