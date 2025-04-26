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Bornova 1877, Kırşehir FK'yı Yenerek Kümede Kaldı

Bornova 1877, Kırşehir FK'yı Yenerek Kümede Kaldı
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3'Üncü Lig 1'inci Grup'ta Bornova 1877, evinde Kırşehir FK'yı 1-0 yenerek kümede kalmayı başardı. Maçta 40. dakikada penaltı kazanan Bornova, Abdullah'ın golüyle öne geçti ve galibiyetini korudu.

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta evinde Kırşehir FK'yı 1-0 yenen Bornova 1877 takımı kümede kalmayı başardı: 1-0. Maçın 40'ıncı dakikasında penaltı kazanan Bornova 1877, Abdullah'ın atışı gole çevirmesiyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda galibiyetini koruyan İzmir ekibi çok kritik bir galibiyete imza atarak küme düşmedi. Bu sonuçla Bornova 1877, normal sezonu 28 puanla 13'üncü sırada tamamladı ve yola 3'üncü Lig'de devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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