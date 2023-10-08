Bornova 1877, evinde Fatsa Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bornova 1877, evinde Fatsa Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Murat Çaydemir ve Emircan'ın golleriyle kazanan Bornova 1877, iç sahada 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak oldu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdülselam Koçak, Ali Rıza Öztürk, Ahmet Kotan

BORNOVA 1877: Bartu - Eren, Murat Arslan (Dk. 79 Emre), Erkan, Yakal (Dk. 84 Egemen), Murat Çaydemir (Dk. 84 Yılmaz Can), Berkay (Dk. 67 Arda Furkan), Emircan, Sabahattin, Kerem, Onur (Dk. 79 Birkan)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan - Abdurrahman, Ertuğrul, Sefa Akn, Emre, İzlem Anıl (Dk. 46 Muhammed Burak), Tayfun, Mehmet Aygün (Dk. 46 Muhammet Harun), Mikail (Dk. 73 Kaan), Hakan Yakup (Dk. 73 Buğra), Muhammed Öztürk (Dk. 79 Muhammed Aydın)

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 77 Murat Çaydemir, Dk. 56 Emircan (Bornova 1877)

SARI KARTLAR: Onur, Murat Çaydemir, Arda Furkan, Emre (Bornova 1877), Muhammed Burak, Abdurrahman (Fatsa Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun flaş takımlarından Bornova 1877, üst üste 3 toplamda ise 4'üncü galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u farklı yenerek aldı: 3-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 8 ve 77'nci dakikalarda Murat Çaydemir ile 56'ncı dakikada Emircan attı. Bu sezon iç sahada 3'te 3 yapan İzmir ekibi 12 puanla zirve yarışına ortak oldu.