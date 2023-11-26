Bornova 1877, evinde Akhisarspor'u 4-0 mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Bornova 1877, evinde Akhisarspor'u farklı mağlup etmeyi başardı: 4-0.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Bornova 1877, evinde Akhisarspor'u farklı mağlup etmeyi başardı: 4-0.
Bornova 1877, gol perdesini 23'üncü dakikada Murat Çaydemir'in penaltısıyla açtı: 1-0. İzmir ekibi 43'üncü dakikada Yılmaz Can Taşkıran ile golleri ikiledi: 2-0. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Bornova 1877, 55'inci dakikada Yakal Taylan'la tabelayı 3-0'a getirdi. Müsabakada son sözü 83'üncü dakikada Eren Fansa söyledi: 4-0.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndan galibiyetle ayrılan Bornova 1877, 20 puana yükselirken, Akhisarspor ise 8 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor