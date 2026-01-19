Haberler

Bornova 1877'de hasret bitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bornova 1877, evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 mağlup ederek 12 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Bu galibiyetle düşme hattından kurtulan İzmir temsilcisi, rakibini zora soktu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 mağlup eden Bornova 1877, 12 haftalık galibiyet özlemeni sona erdirdi. Seyircisi önünde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada ikinci devrede bulduğu gollerle zafere uzanan İzmir temsilcisi 12 puana ulaşarak haftalar sonra düşme hattından averajla da olsa kurtuldu. Bornova ekibi bu galibiyetle rakibi Eskişehir Anadolu Spor'u ateşe attı. Bornova 1877 bu hafta derbide İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
