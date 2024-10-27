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Bornova 1877, Ercan Kılıç ile Çıkışa Geçti

Bornova 1877, Ercan Kılıç ile Çıkışa Geçti
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta uzun süre galibiyet alamayan Bornova 1877, yeni teknik direktörü Ercan Kılıç yönetiminde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek yeniden yarışa ortak oldu.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 maç galibiyete hasret kalıp liderlikten inerken, Play-Off barajındaki yerini de riske atan Bornova 1877, yeni teknik patronu Ercan Kılıç yönetimindeki ilk sınavda çıkışa geçti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip 14 puana ulaşarak yeniden yarışa ortak oldu. İzmir ekibinde Ercan Kılıç, hafta içinde Sercan Yıldırım'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Bornova hafta içinde salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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