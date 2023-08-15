Bornova 1877, Emircan Koku ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bornova 1877, dış transferde Kuşadasıspor'dan 22 yaşındaki eski sağ kanat oyuncusu Emircan Koku ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Sportif Direktör Semavi Özgür de yer aldı. Futbola başladığı Hatayspor'da profesyonel olan Emircan, İskenderunspor ve Bornova Yeşilovaspor'da da oynadı. Genç oyuncu 2021-22 sezonunun ilk yarısında Bornava 1877 formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 3 maça çıkmıştı. Emircan, 3'üncü Lig'de geçen sezon 21 maçta 3 gol attı.