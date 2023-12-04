Bornova 1877 deplasmanda puan kaybetti

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'da iç sahada bileği bükülmeyen Bornova 1877, deplasman maçlarında puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Son olarak konuğu olduğu Belediye Kütahyaspor'a 3-0 yenilen İzmir ekibi dış sahada oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Evinde 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan Bornova temsilcisi, deplasmanda çıktığı 6 müsabakada yalnızca 1 kez galip gelirken, 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak 4 puanla yetindi. Play-Off hattındaki yerini yeniden kaybeden 7'nci basamaktaki Bornova 1877, pazar günü 3'üncü sıradaki Silivrispor'u konuk edecek.