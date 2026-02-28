Haberler

Denizli İdman Yurdu: 0-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bornova 1877, sahasında Denizli İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Tek gol, 50. dakikada Arda Furkan'dan geldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bornova 1877 takımı sahasında Denizli İdman Yurdu'na tek golle mağlup oldu: 0-1. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Denizli İdman Yurdu 50'nci dakikada Arda Furkan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, kazanan Denizli İdman Yurdu oldu. Bu sonuçla Denizli ekibi puanını 39'a çıkardı, Bornova ekibi ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar