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Bornova 1877, deneyimli golcü Göksu Türkdoğan'ı transfer etti

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, transferde deneyimli golcü Göksu Türkdoğan'la anlaşma sağladı. 38 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Göksu Türkdoğan'ın kariyerinde 5 şampiyonluk bulunuyor.

İsim değişikliği başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877, transferde deneyimli gülcü Göksu Türkdoğan'la anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, kariyerinde 5 şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Pendikspor'da profesyonel olan Göksu, Samsunspor, Altınordu, Ankaraspor, Bodrumspor, Tuzlaspor, Sarıyer ve Elazığspor formaları giyerken, Elazığspor'la iki kez, Kayseri Erciyesspor, Tuzlaspor ve Kafkasspor'la birer defa şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Göksu Spor Haberler

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