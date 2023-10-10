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Bornova 1877'de Murat Çaydemir Gol Krallığında Zirveye Çıktı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle yarışta iddialı olan Bornova 1877'de Murat Çaydemir gol krallığında zirveye çıktı. Bornova ekibi 5 haftada attığı 16 golle 4'üncü Grup'taki Adana 1954'le birlikte 3'üncü Lig'in en skorer takımı olurken, 34 yaşındaki tecrübeli forvet Murat da 5 haftada 7 golle yıldızlaştı. Murat, ligdeki 4 grup arasında gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.