Bornova 1877'de Kötü Gidişat Sürüyor
3'üncü Lig'de Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini alan Bornova 1877, gol atamadan geçirdiği son 3 maçta puan kaybetti. Düşme hattıyla arasındaki fark 1'e düştü.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Bornova 1877, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak kötü gidişi sürdürdü. Son 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan 7 puanlı Bornova ekibinin düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e düştü. Ligde ilk 5 haftada 7 puan toplayıp 8'inci basamakta yer bulan İzmir ekibi art arda aldığı mağlubiyetlerle 11'inci sıraya geriledi. Bu hafta pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Afyonspor ile karşılaşacak yeşil-siyahlı takım galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
