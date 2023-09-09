Bornova 1877, Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 Mağlup Etti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bornova 1877, sezonun ilk haftasında geriye düştüğü maçta Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 yenerek galibiyetle başladı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta İzmir temsilcisi Bornova 1877, sezonun ilk haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup etti.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, 15'inci dakikada Berat Aydın'ın golüyle öne geçti. Bornova takımı bu gole 20'nci dakikada Murat Çaydemir, 36'ncı dakikada Berkay Eyolcu'nun golleriyle yanıt verip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Bornova 1877, 69'uncu dakikada Eren Fansa, 76'ncı ve 84'üncü dakikalarda Yakal Taylan'ın golleriyle farka koştu: 5-1.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor