Bornova 1877, 27 yıl sonra zirveye yürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Bornova 1877, evinde Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenerek 4. galibiyetini aldı ve 12 puana ulaştı. 5 maçta attığı 16 golle en skorer takım oldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alarak Bornova'yı 27 yıl sonra profesyonel liglerde temsil eden Bornova 1877, zirve yürüyüşünde. Grupta 5 haftada 4'üncü galibiyetini evi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenerek alan Bornova, 12 puana ulaştı. İlk hafta Bayburt Özel İdarespor'u 5 golle, geçen hafta deplasmandra Sivas 4 Eylül Belediyespor'u da 6 golle mağlup eden Bornova 1877, grupta 5 maçta attığı 16 golle en skorer takım da oldu.