Boris Becker, Holger Rune'un antrenörü oldu

Eski Alman tenisçi Boris Becker, Danimarkalı Holger Rune'un antrenörü olarak göreve başladı. Rune ile uzun zamandır iletişim halinde olduklarını belirten Becker, birlikte çalışacaklarını doğruladı. Becker, geçtiğimiz yıllarda Novak Djokovic'i de çalıştırmıştı. Rune ise son maçlarında başarısız sonuçlar almıştı.

Eski Alman tenisçi Boris Becker, Danimarkalı Holger Rune'un antrenörü oldu.

Erkekler dünya klasmanının 6 numarası Rune ile birlikte çalışacaklarını doğrulayan Becker, "Holger parlatılması gereken pürüzlü bir elmas. Aramızda uzun zamandır bir temas vardı. Şimdi çok iyi bir uyum oldu. Takvimim buna izin veriyor. Kortta çok kararlı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Finansal varlıklarını ve kredilerini gizlediği gerekçesiyle aldığı 30 ay hapis cezasının 8 ayını çektikten sonra tahliye edilen Becker, Rune'un antrenörlüğüyle kortlara yeniden dönecek.

Becker, 2013-2016 yılları arasında Sırp tenisçi Novak Djokovic'i de çalıştırmıştı.

Bu sezon Wimbledon'da çeyrek final oynayan 20 yaşındaki Rune, son 9 maçında yalnızca bir kez korttan galibiyetle ayrıldı.

İngiltere'ye girişi yasak olan Becker, sözleşme süresiyle ilgili ise "Bir haftadır iş birliği yapıyorken iki yıllık bir sözleşme imzalamanın anlamı yok. Eğer başarılıysanız sözleşmede ne yazarsa yazsın genellikle birlikte kalırsınız. Aksi takdirde herkes kendi yoluna gider." yorumunu yaptı.