Bordospor, Peyman'ı 3-1 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 14. hafta maçında Bordospor deplasmanda karşılaştığı Peyman'ı 3-1 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Liginde 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Peyman'la karşılaşan Tiffany & Tomato Bordospor, rakibini 3-1 mağlup etti ve oldukça kritik bir galibiyet aldı. Rakibi karşısında etkili bir başlangıç yapan Elazığ ekibi ilk seti 25-17, ikinci seti ise 25-23 aldı. 3. Seti 25-16 alan Peyman farkı 1'e indirdi. Müsabakanın 4. Setinde yeniden kontrolü eline alan Bordospor, seti 25-18 ve maçı 3-1 kazanarak bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Puanını 13'e yükselten bordo-beyazlı ekip, gelecek hafta evinde Bolu Belediye ile karşılaşacak. - ELAZIĞ