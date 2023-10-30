Bordospor, Bolu Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu
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KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 4. hafta maçında Bordospor deplasmanda Bolu Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 4. hafta maçında Bordospor deplasmanda Bolu Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 4. hafta maçları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Peymanspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetine imza atan Tiffany & Tomato Bordospor, haftasonu Bolu Belediyespor deplasmanına çıktı. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 25-15, 25-19 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor