Bordospor, Ankara'da kayıp

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda 8. hafta maçları oynandı.

Tiffany & Tomato Bordospor'un mücadele ettiği KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda 8. hafta heyecanı geride kaldı. Bordospor, hafta sonu Ankara ekibi ALS Voleybol ile karşılaştı. Pazar günü Ziraat Bankkart Spor Salonunda oynanan maçı ev sahibi takım 25/15 25/18 25/20'lik setlerle 3-0 kazandı. Grupta alınan sonuçlar şöyle:

"ALS Voleybol 3-0 Tiffany&Tomato Bordospor, Nicer H. Voleybol 0- 3 İba Kimya TED Kolejliler, Tarsus Bld. 1-3 İlbank, Zerenspor 3-0 İmamoğlu Bld., Ereğli Bld. 3-1 Bolu Bld., Peyman 0-3 Merinos." - ELAZIĞ