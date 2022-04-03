Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek - Haberler

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Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

AA - Seyit Ahmet Eksik - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor taraftarları, kent meydanına akın etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.

Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

Trabzonsporlu taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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