Bora Sevim: 'Samsunspor, son anda da olsa kazandı'

Bora Sevim: 'Samsunspor, son anda da olsa kazandı'
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Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, Samsunspor'un Kayserispor'u 2-1 yenerek galip geldiği maçı değerlendirdi. Sevim, oyuncularının yüksek performans gösterdiğini belirterek, Samsunspor'a Avrupa'daki başarılar diledi.

- Bora Sevim: " Samsunspor, son anda da olsa kazandı"

SAMSUN - Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, iyi mücadele etmelerine rağmen Samsunspor'un son anlarda galibiyeti yakaladığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart gören Teknik Direktör Sergej Jakirovic yerine kaleci antrenörü Bora Sevim katıldı. Sevim, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey performans gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık. Oyuncularımıza kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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