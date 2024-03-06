Bolvadin'de Öğrenciler Yetenek Taramasından Geçti

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Bolvadin ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.

Programa Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de katılarak, öğrencileri yakından takip etti. Tarama çerçevesinde öğrencilere çeşitli koordinasyon, dayanıklılık ve esneklik testleri uygulandı. Elde edilen veriler ışığında spora yatkınlığı olan öğrenciler belirlenerek, ilgili spor dallarında eğitim almaları için yönlendirilecek. Kasapoğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'mız kapsamında Bolvadin'de üçüncü sınıf öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu programımızla spora yatkınlığı olan öğrencilerimizi erken yaşta keşfedip, onları milli takımlara ve ilgili spor başarılarına hazırlamayı amaçlıyoruz. Bugün burada koordinasyon, dayanıklılık ve esneklik testleri uyguladık. Elde edilen veriler ışığında spora yatkınlığı olan öğrencilerimiz belirlenerek, ilgili spor dallarında eğitim almaları için yönlendirilecek. Bu sayede hem sporun tabana yayılmasına katkı sağlayacağız hem de ülkemize yeni sporcular kazandıracağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma tüm kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR