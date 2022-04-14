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Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Taraftar desteğini artırmak isteyen Boluspor, BB Erzurumspor maçı biletlerini 5 TL'ye indirdiğini açıklarken, kırmızı-beyazlı futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti. Taraftardan destek bekleyen oyuncular, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" dedi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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