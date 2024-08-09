Boluspor, yeni sezon öncesinde kaleci ve sol bek transferi yaptı.

Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, kaleci ve sol beke takviye yaptı. Bolu ekibi geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı sol bek oyuncusu Enes Alıç ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Enes Alıç, geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giymişti. Kaleye de takviye yapan kırmızı-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Kubilay Anteplioğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU