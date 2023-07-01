Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Turgay Altay koordinesinde yapılan antrenmanda takım koşu, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonunda ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu ekibi, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Turgay Altay koordinesinde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor