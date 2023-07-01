Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Turgay Altay koordinesinde yapılan antrenmanda takım koşu, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonunda ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.