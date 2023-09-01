Boluspor, Yalçın Koşukavak ile anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörlük görevi için Turgay Altay'ın yerine Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Koşukavak, daha önce Manisa FK'yi çalıştırmıştı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da yollar ayrılan Turgay Altay'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak." ifadeleri kullanıldı.
Koşukavak, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi çalıştırmıştı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor