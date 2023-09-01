Boluspor, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörlük görevi için Turgay Altay'ın yerine Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Koşukavak, daha önce Manisa FK'yi çalıştırmıştı.