Boluspor, Veaceslav Posmac'ı renklerine bağladı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Veaceslav Posmac'ı transfer etti. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, defans oyuncusu Veaceslav Posmac'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Moldovalı oyuncu Veaceslav Posmac ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen yıl Tuzlaspor'da 33 maçta forma giyen oyuncunun, sezon sonunda FC Zimbru Chisinau takımına transfer olduğu kaydedildi. Posmac'ın 57 kez giydiği milli takım formasıyla 2 gol attığı da bildirildi. Spor Kaynak: AA / Zafer Göder Boluspor Spor Haberler

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