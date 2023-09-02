Boluspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

- Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan ise, "Oyun anlamında iki tarafta birbirini tuttu. Maçın başlarına baktığımız zaman tabii ki biz çarşamba gününe kadar farklı bir sistemde çalışmıştık. Çünkü rakibinin son maçlarını seyrederek öyle bir plan kurmuştuk. Hocalarımızla onun üstüne bir çalışma yapmıştık. Fakat çarşamba gününden sonra hoca değişikliğinden sonra Yalçın hocanın farklı bir kuracağını düşündük. ve gerçekten o şekilde sahada özellikle beklerin içeri girerek oyun kurarken üçlüye dönmesi bize biraz sıkıntı verdi ilk on dakika. İlk 10 sonunda kompakt kalarak bu olayı çözdük. Takım savunması adına çok iyi işler yapıyoruz. Son dakika bir hatamız var. Gol olabilirdi. Bugün buradan bir puanla ayrılmayabilirdik. Ama diğer taraftan baktığımız zaman takım savunmasını yapıyoruz, kompakt kalıyoruz. Sistem takımı olmaya çalışıyoruz. Genç bir takımız. Gerçekten çok genç oyuncularla oyunu süzmeye çalışıyoruz. Oyunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İleriki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Boluspor'u da kutluyorum. İki teknik adamı kutluyorum. Her ne kadar dışarıdan çok keyifli bir oyun gözükmese de yaptıkları hamlelerle oyunu çok farklı noktalara getirdiler" ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak: "Takımın son bölüme kadar oynamasından memnundum"

İki gün önce takımın başına geldiğini ve takımı tam anlamıyla tanımadığını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanma arzusu vardı takımın. İlk yarı itibarıyla özellikle Diarra bizim merkezde biraz hücum etmekte, çünkü öyle bir profilde bir oyuncu değildi. Biraz merkez hücumlarında problem yaşadık. Bir de uzun süredir başka bir felsefede oynayan bir takıma iki gün sonra başka bir antrenör başka bambaşka bir şey oynatmaya kalktığı zaman oyunun bazı anahtar faktörlerinde rahatsız olduğum yerler olmasına rağmen takımın duygulu oynamasından, son bölüme kadar oynamasından memnundum" diye konuştu.

Keçiörengücü'nün geçiş hücumu yapmak için defansta beklediğini ifade eden Koşukavak, "Keçiören takımı gelip bekledi bizi. Geçiş hücumu yapmak için. Böyle bekleyen takımları kendi yarı alanında kalabalık gelebilmeniz için. Dar alanlarda becerili oyunculara ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz de var ama az. Biraz daha sanki arttırmamız gerekiyor gibi düşünüyorum" dedi.