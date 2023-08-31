Boluspor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teknik Direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdıktan sonra Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Koşukavak daha önce Boluspor'da forma giymişti.

Boluspor'da, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılmıştı. Bolu temsilcisinin yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu.

Trendyol 1. Lig'in ilk 3 haftasında 2 puan toplayan Boluspor'da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü belli oldu. Boluspor, son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Öte yandan Yalçın Koşukavak, 2001-2002 yılları arasında Boluspor'da forma giymişti. - BOLU