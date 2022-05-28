Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu - Haberler

Boluspor'un Olağan Genel Kongresi'nde başkan olarak seçilen Savaş Abak, "Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Kulübün 50 milyon liraya ihtiyacı var" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un olağan genel kurul toplantısı Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor halı saha tesislerinde yapıldı. Kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, STK temsilcileri, iş dünyasından çok sayıda isim ile kırmızı-beyazlı takımın eski başkanları katıldı. Eski başkan Abdullah Abat yönetiminin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Savaş Abak, "Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Biz gerekeni söyledik. Şu saatten sonra eski başkan, eski yöneticiler ve sizler topyekün birlik beraberlik içerisinde Boluspor'u yönetmemiz gerekiyor. Kulübün temiz 50 milyon Türk Lirası'na ihtiyacı var. Orada bazı davalarda var. Yüksek de bir temlik var. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü yönetmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor