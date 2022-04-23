Boluspor'un olağan genel kurulu mayısta yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor'un olağan genel kurulu mayısta yapılacak

AA - Zafer Göder - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor'un olağan genel kurulu mayısta yapılacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulunun 9 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulunun 9 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağan genel kurul toplantısının 9 Mayıs'ta saat 15.00'da Boluspor Halısaha Tesisleri'nde yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 16 Mayıs'ta aynı yer ve saatte yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

AA / Zafer Göder - Spor

Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title