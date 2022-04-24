BOLU (İHA) - - Boluspor - Ümraniyespor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar:

"Pes etmek yok"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"Hak ettiğimizi düşündüğümüz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

BOLU - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ümraniyespor karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Ne kadar hamle yapmaya çalışsak da bugün ikinci ve üçüncü pasları ön tarafa taşımakta zorlandık. Çok lüzumsuz yanda ve geriye top oynadık. Topu ileriye taşıdığımız zamanlarda çoğalamadık. Özetle biz bugün iyi oynamadık. Galibiyeti hak eden taraf kazandı. Ama bizim takımımız bu değil. Takımımız çok inişli, çıkışlı bir sezon yaşıyor. Çocukları toparlayacağız. İnşallah Adana maçına tekrar tamir olmuş bir Boluspor olarak gideceğiz. Oradan ihtiyacımız olanı almak için bütün gayretimizi göstereceğiz. Ligin boyu iyice kısaldı. Kimin kimi nerede yeneceği belli değil. Kendi işimizi kendimiz çözmek zorundayız. Ligde yenilmeyecek takım yok. Mazeret üretmek için söylemek istemiyorum ama 55 saatlik sürenin ardından yeniden maça çıkmak zorunda kaldık. Ümraniyespor zaten kalitesini üst tarafa yansıtmış bir takım. 48 saat fazla dinlendi. Antrenman yapmadan sadece yenileme yaparak maça çıktık. Oyunu tutabilirdik. Çok erken gol yedik. Penaltıyı gole çevirseydik oyunun son bölümlerinde domine etmeye başlamıştık. Ceza sahasının içinde etkili olmaya başlamıştık. Kısmet değilmiş. Kesinlikle pes etmek yok. Geri adım atmak yok. Bu kulüp, takım, oyuncular bizim. İnşallah Adana'ya yüksek moralle, dinlenmiş ve iyi hazırlanmış bir Boluspor olarak gidip ihtiyacımız olan puanları alıp dönmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İyi başladığımız bir maç. İlk 7 dakikada 2 gol bulduk. Biri penaltıdan, diğeri hücumdan. Bizi biraz rahatlattı. Sonraki bölümlerde bulduğumuz şanslar oldu ama biraz işin psikolojik boyutu, biraz sıcak hava işimizi kolaylaştırmıyor. İkinci yarıya değişiklikler yaparak başladık. yorulan arkadaşlarımız vardı. İkinci yarı Boluspor biraz daha üstün oynadı ama bizim de bulduğumuz pozisyonlar vardı. Gol yiyebilirdik. Penaltıdan Bolu çevirebilirdi. Genel olarak baktığımızda bizim bir sezon boyunca oynadığımız maçlara benzer maçlar oynadık. Kadromuzda şampiyonluğa oynamış oyuncu sayısının azlığından haftalardır 2-0'ları oymakta zorlanıyoruz. Bunun fiziksel boyutu olsa da esas işin sebebinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Artık son 4 hafta. 32 haftada hep ilk 2'de bulunmuş bir Ümraniye takımı var. Umarım son 4 haftayı da almamız gereken maksimum puanı alarak hak ettiğimizi düşündüğümüz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.