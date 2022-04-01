Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı

AA - Zafer Göder - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

34 yaşındaki Rybka, futbola Dinamo Kiev altyapısında başladı.

Sırasıyla Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor, Sabail, Liepaja ve Metalist Kharkiv takımlarında forma giyen Rybka, daha önce Süper Lig'de 22, 1. Lig'de 15 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Rybka, Ukrayna A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.

Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile anlaştı

AA / Zafer Göder - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title