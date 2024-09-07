Boluspor, Ufuk Kahraman ile anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yardımcı antrenörlük görevlerini ise Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan üstlenecek.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan'ın, Kahraman'ın yardımcılıklarını üstleneceği kaydedildi.