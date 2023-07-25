- Boluspor üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

BOLU - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Turgay Altay, "Sahada yeni bir oyun anlayışımız var. Oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz. Herkesin kendi kariyer sezonunu yaşamasını istiyorum" dedi.

Trendyol 1.lig takımlarından Boluspor, 2. etap kamp çalışmalarını bitirdi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kendi tesislerinde kamp dönemini geçiren kırmızı-beyazlı ekip, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular daha sonra yarı sahada maç yaptı.

"Sahada yeni bir oyun anlayışımız var"

Kamp döneminin iyi geçtiğini belirten Turgay Altay, "İlk iki etap gayet iyi geçti. Biraz eksiktik ama oyuncularımızın performansları iyiydi. Çalışma konusunda hiçbir sıkıntı yok ancak üç hafta sonra lig başlayacak. Lige hazır olmak için de hem taktiksel hem oyun anlayışı aynı zamanda oyuncuları fiziksel olarak da hazırlamamız gerekiyor. O nedenle oyuncuların katılması bizim için çok önemli. Bazı mevkilerde gerçekten problemimiz var. Transfer dönemi öyle bir durumda ki maalesef maliyetler çok yüksek ve kulüplerin kendi ekonomik şartlara uygun transfer yapma zaruriyeti var. Başkanımız çok iyi ve büyük fedakarlıklar yapıyor. Bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kulübün her anlamda gelişmesi için maddi ve manevi büyük bir desteğe ihtiyaç var. Sahada yeni bir oyun anlayışımız var. Oyuncuları bu oyun anlayışına adapte etmeye çalışıyoruz. Özellikle son bir haftada gelişim kaydettiğimizi görüyorum. Kendi hedefimiz istikametinde içeride dışarıda kendi oyunumuzdan taviz vermeden oynamak istiyoruz. Bu oyuna da oyuncular yavaş yavaş alışıyorlar" diye konuştu.

"Herkesin kendi kariyer sezonunu yaşamasını istiyorum"

Yeni transferler ile ilgili de konuşan Altay, "Kubilay önceden takip ettiğim Süper Lig seviyesinde oynamış gerçekten kalitesi belli çıkış arayan bir oyuncu. Bizim oyun sistemimizde önemli parçalardan biri olacak. Tüm oyuncular için söylüyorum ama Kubilay için de söyleyebilirim. Herkesin kendi kariyer sezonunu yaşamasını istiyorum. Sahada çok dominant bir oyun oynayacağız. Kubilay'da bu takımın en önemli parçalarından biri olacak. Adel bugün gelecekti ama o da Çarşamba günü aramıza katılacak. Bizim oyun anlayışımıza çok fayda sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum" dedi.