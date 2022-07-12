Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı
AA - Zafer Göder - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon takımda forma giyen 28 yaşındaki Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola Turan İdmanyurdu'nda başlayan Kaçar, Yukatel Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında da forma giymişti.
AA / Zafer Göder - Spor