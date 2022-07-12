Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı

AA - Zafer Göder - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon takımda forma giyen 28 yaşındaki Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Turan İdmanyurdu'nda başlayan Kaçar, Yukatel Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında da forma giymişti.

AA / Zafer Göder - Spor

Boluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title